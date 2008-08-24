«Студентське братство» вимагає від ЧФ повернути свердловину

Представники всеукраїнської молодіжної громадської організації „Студентське братство” сьогодні у Севастополі з 7-ї ранку проводять акцію протесту біля штабу Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова цієї організації Олег ЯЦЕНКО, очолювані ним активісти встановили п’ять наметів біля вхідних воріт на територію штабу.

За словами лідера „Студентського братства”, метою акції є висловлення протесту „захопленню однією з частин російського флоту свердловини в районі села Флотське Балаклавського району, де внаслідок її одностороннього використання від дефіциту води потерпає місцеве населення”.

О.ЯЦЕНКО зауважив, що саме цю мету зазначено і в заявці на проведення акції, поданій напередодні організацією до міської державної адміністрації.

Крім того, як зазначив О.ЯЦЕНКО, „ми закликаємо командування ЧФ РФ в День Незалежності України підняти на кораблях і в частинах флоту Державний прапор України”.

Голова „Студентського братства” заявив, що вранці представники російського козацтва поперевертали намети активістів, намагалися зламати прапори, але вони відновили табір, а пізніше їх взяла під охорону українська міліція.

Водночас, О.ЯЦЕНКО додав, що, починаючи з 8.30 військовослужбовці ЧФ РФ безпосередньо біля наметового табору припаркували дві військові вантажівки „КАМАЗ”, які весь час працюють на холостому ходу. Крім того, як зазначив лідер „Студентського братства”, військовослужбовці ЧФ РФ провели „плановий полив” прилеглої до штабу території, внаслідок чого вода тече безпосередньо під наметами.

Як наголосив О.ЯЦЕНКО, „сьогодні, коли ЧФ РФ так зухвало, фашистськими методами реагує на мирну акцію, та ще й в День Незалежності України, ми вперше вимагаємо від керівництва Української держави поставити питання про дострокове виведення ЧФ РФ з території України”.

О.ЯЦЕНКО додав, що на місці події перебуває старший радник-посланник Посольства РФ в Україні Володимир ЛИСЕНКО. Кілька хвилин тому сюди прибули заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ, голова Ленінської районної у місті Севастополі державної адміністрації Микола ФОМЕНКО і начальник Управління МВС у місті Севастополі генерал-майор міліції Валерій ПЕТУХОВ.

*** У святковий день кореспонденту УНІАН не вдалося отримати офіційну інформацію від місцевих органів влади щодо ситуації навколо свердловини в районі села Флотське Балаклавського району.