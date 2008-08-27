Екологи заявляють про захват Криму «донецько-дніпропетровськими»

Екологічна громадськість Криму заявляє про рейдерський захват півострова донецько-дніпропетровськими промисловими групами. Про це говориться в заяві лідера кримських «зелених», президента Кримської академії наук Віктора ТАРАСЕНКО.

«Є чітка схема рейдерського захвату півострова Крим відомими донецько-дніпропетровськими промисловими групами. Сьогодні вони намагаються освоїти територію Ленінського району, створюючи потужне цементне виробництво, йде потужне настання на Севастополь, інші райони Криму. Захоплюються величезні території з їх ресурсами - і людськими, і природними, абсолютно не враховуються існуючі пріоритети розвитку територій, думка громади районів і конкретних населених пунктів, та і всього Криму», - заявляє еколог.

За його словами, сьогодні на порядку денному нова тема: будівництво в Севастополі великого комплексу, який повинен щорік приймати близько 4 млн. тонн вугілля і завозити до Криму близько 4 млн. тонн різних будівельних матеріалів. При цьому, відзначає В.ТАРАСЕНКО, «8 млн. тонн - це лише перша черга». «Згідно з перспективними планами розробників проекту в майбутньому перевалка вугілля лише збільшуватиметься. При цьому абсолютно не враховується думка городян і думка екологічної громадськості Криму про існуючі екологічні погрози при реалізації цього проекту століття», - обурюється президент Кримської академії наук. Будівництво і перепрофілювання існуючого порту стосується не лише жителів Севастополя, але і всіх кримчан, додає він.

«Екологи, зелені Криму, вчені Кримської академії наук дуже стурбовані антидемократичними підходами бізнесу і влади з їх методами територіального рейдерства, коли у населення віднімається конституційне право на здорове довкілля», - заявляє президент Кримської академії наук.