Кабмін затвердив порядок перетину держкордону кораблями флоту Росії

Уряд сьогодні на засіданні на виконання Указу Президента затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Росії, який перебуває на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Зараз порядок ми відпрацьовуємо разом з представниками Чорноморського флоту, йде технічна робота – кому і як подавати заявки, в якій формі», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Росії, який перебуває на території України, буде затверджено постановою уряду. «В постанові міститимуться форми заявок. Це стосується і прикордонників, і митниці, і Міністерства закордонних справ, і, звичайно, Міністерства оборони – там має бути інформування Генерального штабу», - пояснив він.

«Постанову уряду прийнято в рамках виконання відповідного Указу Президента. Це звичайні технічні документи, які необхідні для того, щоб працювати», - додав Ю.ЄХАНУРОВ.

Відповідаючи на питання, як ЧФ Росії відреагував на нововведення України, міністр сказав: «У них зараз інші проблеми».

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями і літаками Чорноморського флоту Росії, які перебувають на території України.

Крім того, глава Української держави затвердив порядок пересування військових формувань Чорноморського флоту РФ поза місцями їх дислокації на території України.