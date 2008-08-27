1 вересня в Сімферополі відкриються нові школа і дитячий садок
14:42, 27 серпня 2008Крым
3 0
Місто готується до Дня знань
1 вересня в Сімферополі відкриється 2 нові установи освіти – школа і дитячий сад, повідомив мер Геннадій БАБЕНКО сьогодні на оперативно-господарській нараді.
Прес-центр міськради інформує, що в День знань відкриється школа «Консоль» на 400 місць. Також почне роботу дитячий сад № 61 у смт. Аграрне.
Крім того, за інформацією Г.БАБЕНКА, відкриється група в садку №21 (вул. Б.Куна).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter