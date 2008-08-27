Водіям мопедів - підручники ПДР безкоштовно

Севастопольське ноу-хау

У Севастополі триває безкоштовна роздача водіям мопедів підручників з Правил дорожнього руху (ПДР). Захід проводитися в рамках Всеукраїнського рейду «Увага! Діти на дорозі!», повідомляє прес-служба ДАІ Севастополя. Для проведення акції співробітники ДАІ придбали 100 екземплярів ПДР, які планується розповсюдити до 31 серпня. Перші 5 підручників в рамках акції роздав особисто начальник ДАІ Севастополя Володимир ПЕТРОВ. Особлива увага під час заходу приділяється неповнолітнім учасникам дорожнього руху.

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