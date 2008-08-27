Тимошенко вирішила взятися за Крим

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність посилення соціальної політики в Криму для зміцнення територіальної цілісності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Якщо ми зараз не посилимо нашу позицію стосовно Криму, якщо ми не створимо гармонійну співпрацю в Чорноморським флотом, буде дуже-дуже важко Україні. Тому на засіданні уряду ми розглянули питання про посилення соціальної політики в Криму», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На думку прем`єр-міністра, жителі Криму мають відчувати, що Україна є їхньою батьківщиною і піклується про Крим.

«Тому ми і політику, і фінансові ресурси, і все, що тільки можемо зробити для того, щоб Крим відчув соціальну підтримку, турботу про їхнє життя, ми все це зробимо», - наголосила вона.