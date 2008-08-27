У Криму з`явиться «Чарівна гавань»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримав ініціативу щодо створення національного природного парку «Чарівна гавань» у Криму (робоча назва - Тарханкутський національний природний парк).

Про це йдеться в Указі глави держави щодо розширення мережі національних природних парків.

Указ, який передбачає створення природних парків, підписаний з метою «забезпечення підтримання екологічної рівноваги, збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об`єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність, прискорення формування національної екологічної мережі постановляю».

Президент доручив Кабінету Міністрів України прискорити опрацювання та внести до 1 вересня 2008 року в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про затвердження Загальнодержавної цільової екологічної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року; передбачати у законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» і проектах закону про Державний бюджет України на 2009 та наступні роки видатки у необхідних обсягах для фінансування національних природних парків, у тому числі новостворюваних.

Також В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, відповідним обласним державним адміністраціям забезпечити підготовку та внести в установленому порядку узгоджені пропозиції щодо створення відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» національних природних парків, зазначених в цьому Указі.