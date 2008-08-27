Похолодання обіцяють з суботи

На території Криму за прогнозами синоптиків 28-29 буде малохмарно, без опадів, а 30-31 серпня - дощ, місцями грози, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Український Гідрометцентр повідомляє, що 28 серпня (четвер) на півострові вдень 27-32°, вночі 17-22°, 29 серпня (п`ятниця) вдень 26-31°, вночі 15-20°, 30 серпня (субота) вдень 21-26°, вночі 16-21°, 31 серпня (неділя) вдень 20-25°, вночі 10-15°.

На території України 28 серпня також без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, у південній частині 16-21°; вдень 24-29°, на півдні до 32°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 12-17°.

29-30 серпня очікується мінлива хмарність. 29 серпня без опадів, лише вдень у північних та західних областях місцями пройде короткочасний дощ, гроза; 30 серпня на більшій частині території України очікуються грозові дощі, на півночі Лівобережжя місцями сильні (вночі у східних областях та в південній частині, вдень у західних областях переважно без опадів). Вітер північно-західний, 5-10м/с, 30 серпня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні місцями 20-22°; вдень 29 серпня у західних та північних областях 21-26°, на решті території 27-32°, 30 серпня зниження денної температури до 17-22°, на півдні до 23-26°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 9-14°.

Вночі 31 серпня у східних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі. Температура вночі 7-12° (у Карпатах, місцями у північних, а 1 вересня і у східних областях 4-6°тепла), вдень 17-23°; у південній частині та на Закарпатті вночі 10-16°, вдень 20-26°.