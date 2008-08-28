Хто має найвищий рейтинг як кандидат на пост Президента?

На сьогодні прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має найбільшу підтримку серед населення як можливий кандидат на пост Президента України.

Це свідчать передані УНІАН результати опитування громадської думки, яку провело ТОВ “ФОМ - Україна”. За даними опитування, за Ю.ТИМОШЕНКО як кандидата в Президенти проголосували б 24,6% виборців.

Другу рейтингову позицію посідає лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ – його підтримують 19,5% опитаних.

За нинішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА готові проголосувати 5,3% респондентів.

Крім того, стабільними залишаються рейтинги голови Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА і лідера Народної партії Володимира ЛИТВИНА, на підтримку яких висловилися відповідно 4,2% та 3,9% опитаних.

Коментуючи результати опитування, генеральний директор ТОВ “ФОМ – Україна” Олександр БУХАЛОВ зауважив, що на сьогодні спостерігається зростання (після найбільшого падіння в червні 2008 року) рейтингу Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому популярність В.ЯНУКОВИЧА залишається відносно стабільною. В той же час рейтингові показники В.ЮЩЕНКА мають неухильну тенденцію до зниження.

Дослідження проводилося 8-24 серпня 2008 року в 160 населених пунктах України способом інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Загалом було опитано 2000 осіб віком старше від 18 років. Похибка вибірки становить +/- 2%.