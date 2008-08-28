Сержант міліції загинув у ДТП в Криму
10:04, 28 серпня 2008Крым
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1980 року народження
У Криму внаслідок ДТП загинув сержант міліції - мешканець міста Джанкой, 1980 року народження.
Як повідомляє прес-служба ДАІ Криму, аварія сталася вночі 27 серпня у Джанкойському районі автономії.
Міліціонер - водій мопеду з невідомих причин виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на перешкоду (опору ЛЕП).
Внаслідок ДТП водій мопеду смертельно травмований.
За даними ДАІ, 27 серпня на дорогах Криму загинули 4 особи, 26 людей травмовані.
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