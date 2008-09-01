Лада врізалася в джип: троє загиблих, двоє поранених (фото)

У Криму, на трасі Сімферополь – Феодосія, внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів троє чоловік загинуло, двоє травмовано.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

ВАЗ-21093, який рухався в напрямку Феодосії, виїхав на зустрічну смугу і врізався в джип. Внаслідок удару обидва автомобілі перекинулися.

В аварії загинули троє чоловік, які знаходились у ВАЗі. Пасажири джипу - жінка та її донька-підліток - госпіталізовані.

На місці аварії працювали співробітники ДАІ і прокуратури, проводиться розслідування.