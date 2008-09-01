Лада врізалася в джип: троє загиблих, двоє поранених (фото)
13:00, 01 вересня 2008Крым
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У Криму, на трасі Сімферополь – Феодосія, внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів троє чоловік загинуло, двоє травмовано.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.
ВАЗ-21093, який рухався в напрямку Феодосії, виїхав на зустрічну смугу і врізався в джип. Внаслідок удару обидва автомобілі перекинулися.
В аварії загинули троє чоловік, які знаходились у ВАЗі. Пасажири джипу - жінка та її донька-підліток - госпіталізовані.
На місці аварії працювали співробітники ДАІ і прокуратури, проводиться розслідування.
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