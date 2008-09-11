Путін: усі розмови про приєднання Криму до Росії - провокація

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН називає провокацією всі розмови з приводу приєднання Криму до Росії.

Як повідомляє РІА “Новости”, про це він заявив сьогодні на зустрічі з представниками міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

Після зустрічі з прем`єром РФ учасники дискусійного клубу розповіли журналістам, що В.ПУТІН зазначив, що не можна в даному разі порівнювати ситуацію в Криму з ситуацією, що виникла між Грузією і Абхазією, а також Грузією і Південною Осетією.

"Ми з Україною давно домовилися про кордони при розпаді СРСР, і ми визнали ці кордони", - процитував слова В.ПУТІНА учасник дискусійного клубу.