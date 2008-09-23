Із сміття одержуватимуть газ?

У Севастополі відбулася презентація проекту з впровадження в місті безполігонної комплексної системи збору, сортування і переробки твердих побутових відходів.

Як повідомили у прес-службі міської державної адміністрації, генеральний директор фірми «Група Максимум плюс» Геннадій ЄВСЄЄВ, представляючи проект у міській державній адміністрації, зазначив, що даний проект - інноваційна розробка, що включає всі новітні напрацювання в галузі утилізації твердих побутових відходів, без поховання і спалювання, з практично повною переробкою і утилізацією.

Також, за словами Г.ЄВСЄЄВА, пропонована технологія дозволить одержувати з продуктів переробки будматеріали, паливо, газ та інші компоненти, що є конкурентоспроможними товарами. Впровадження технології не зажадає від міста бюджетних вкладень, здатне значно поліпшити екологію регіону, ліквідувати несанкціоновані звалища, а з часом - і полігон ТПВ у Первомайській балці, який на попередньому етапі розглядається як проміжна ланка для зберігання відходів, зазначив Г.ЄВСЄЄВ.

Все, що потрібно від міста для здійснення проекту - виділення землі під розміщення і устаткування підприємства, а також додаткове місце попереднього складування сміття, в цілому 5 га, причому ділянка має бути розташована не ближче 500 м від житлової забудови, додав він.

«Група Максимум плюс» висловила свою готовність співробітничати з перевізниками ТПВ, які працюють сьогодні в місті, і гарантує незмінність наявних тарифів на перевезення впродовж перших 5 років роботи. Вихід на проектну потужність з моменту підписання всіх погоджувальних документів фірма обіцяє впродовж одного року, вирішення проблеми сміття в місті займе близько трьох років.

Заступник голови міськадміністрації Мирослав САГАЙДАК вважає, що для реалізації цього проекту в Севастополі фірмі «Група Максимум плюс» необхідно представити ряд додаткових документів, зокрема, експертні висновки з боку екологів і СЕС.