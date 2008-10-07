У Криму планують збільшити площу посівів озимих зернових до 600 тис. га

У Автономній Республіці Крим планується збільшити посівні площі озимих зернових культур урожаю 2009 року з 566 тис. га, що раніше планувалися, до 600 тис. га.

Таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Ради міністрів АР Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського уряду, міністр аграрної політики Криму Павло АКІМОВ відзначив: рішення мотивоване тим, що врожайність озимих зернових культур в регіоні вища, ніж ярових, в середньому, на 10 ц/га.

Розширення площ забезпечить виробництво в 2009 році не менш як 1,7 млн. тонн ранніх зернових культур, вважають в уряді АРК.