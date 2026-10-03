Росіяни вдарили по Гостомелю, серед поранених є дитина (фото, відео)

Рятувальники ліквідовували пожежі, що виникли у двох складських приміщеннях.

Російські окупанти в ніч на 3 жовтня вдарили по Гостомелю в Київській області, внаслідок чого поранення дістали 4 особи, серед яких дитина.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС. "Внаслідок російського обстрілу у селищі Гостомель постраждали 4 людей, серед них дитина", - зазначається у повідомленні рятувальників.

Там додали, що вночі рятувальники ліквідовували пожежі, що виникли у двох складських приміщеннях у Бучанському районі. Наразі на місцях триває розбір завалів та проливання конструкцій.

Голова Київської обласної держадміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що двоє людей отримали легкі травми.

"У чоловіка – опіки голови, у жінки – забій лівого колінного суглоба та гостра реакція на стрес", - деталізував він і додав, що загиблих немає.

Удари по Київській області

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 30 вересня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київ та Київську область. За словами президента Володимира Зеленського, однією з основних цілей були енергетичні об'єкти столичного регіону. Водночас на Київщині російський удар припав по продуктовому супермаркету. Унаслідок атаки по Україні загинули п'ятеро людей, серед них дитина.

На Київщині наслідки атаки зафіксували у Вишгородському, Бучанському та Обухівському районах. У Вишгороді внаслідок удару по приватному житловому будинку загинув 14-річний хлопчик. У Бучанському районі були пошкоджені приватні будинки, автомобілі та складські приміщення, а в Обухівському районі загорівся супермаркет.

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