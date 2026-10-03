Зеленський попросив Трампа ввести санкції проти РФ та Китаю через російський аналог Starlink

За словами експертів, система "Рассвет" може суттєво посилити саботажну кампанію РФ проти європейських союзників України.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням ввести санкції проти російських та китайських компаній, які, за словами українського лідера, беруть участь у розробці супутникової мережі, що конкурує зі "Starlink" Ілона Маска. Про це пише Financial Times.

Видання нагадало, що раніше цього року Маск заблокував доступ для російських окупантів після того, як вони почали використовувати Starlink для наведення дронів, що атакують Україну. За словами Зеленського, це змусило Росію прискорити плани щодо створення власної супутникової мережі "Рассвет" за допомогою Китаю.

Він розповів FT, що Китай співпрацює з РФ над цією технологією і що "Рассвет" може запрацювати "до кінця цього року або на початку наступного".

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"Ми знаємо, що Китай працює над супутниками, працює над можливістю допомогти Росії створити аналог Starlink", – зазначив Зеленський.

Глава держави висловив попередження, що така здатність дозволить Кремлю підвищити точність повітряних ударів, адже російський диктатор Володимир Путін посилює свою повітряну кампанію проти України, намагаючись змусити її підкоритися цієї зими.

За словами Зеленського, він "кілька разів" просив Трампа, щоб його адміністрація ввела санкції проти причетних організацій, зокрема минулого місяця в Нью-Йорку, коли він зустрівся з президентом США на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Що кажуть експерти

Водночас військовий експерт Інституту досліджень зовнішньої політики, який працює в Києві, Роб Лі наголосив:

"Система "Рассвет" не буде такою ефективною, як "Starlink", але Росія може почати використовувати її для передачі відеоматеріалів [з безпілотників] на командні пункти як кращу альтернативу Wi-Fi-мостам".

Він вважає, що супутникову мережу можна використовувати для наземних, морських та ударних БпЛА середньої дальності.

Лі зауважив, що до того, як її заблокували, російська армія використовувала Starlink на свої повітряних дронах "Молнія" та "Італмас" BM-35, за допомогою яких вони завдавали ударів по важливих цілях в Україні.

"Російські бригади досі використовують "Starlink" на окупованих територіях України для передачі відеоматеріалів з дронів "Mavic" – невеликих дронів, які часто використовуються для розвідки, – на командні пункти, але їм не вистачає терміналів із "білим списком", щоб встановити їх на дрони", - додав експерт.

Лі вважає, що "Рассвет" може суттєво посилити саботажну кампанію РФ проти європейських союзників України.

"За допомогою "Рассвета" дронами можна буде керувати з Москви в інших країнах", – сказав він.

FT нагадало, що російські загарбники можуть повторити українську операцію "Павутина", під час якої проти російських авіабаз було задіяно десятки невеликих ударних дронів з видом від першої особи.

Про що ще просив Зеленський

Також Зеленський домагався від Трампа отримати дозвіл для ЗСУ запускати безпілотники, оснащені системою "Starlink", на відстань до 200 км углиб території Росії для ураження пускових установок балістичних ракет та майданчиків запуску дронів. Нині українські бійці можуть використовувати цю систему тільки в межах кордонів країни.

Президент України наголосив, що Трамп сказав йому, нібито рішення має ухвалити Маск, тоді як колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Маск уже погодився і що рішення залишається за президентом США.

"Президент Трамп сказав мені, що підтримує це", – заявив Зеленський у четвер, додавши, що американський лідер додав: "Запитайте Ілона".

Також український лідер, спілкуючись з Трампом, наполягав, що атаки дронів у Росії, які керовані системою Starlink, можуть призвести до "справжньої деескалації" і навіть до миру, адже змусять Путіна повернутися за стіл переговорів.

За його словами, у разі виникнення занепокоєння з боку адміністрації Трампа або Маска систему можна легко "вимкнути".

Система Starlink на війні в Україні - останні новини

Раніше керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Україні не вистачає покриття Starlink. За його словами, Україні потрібні розширені можливості, які забезпечують більше покриття.

"Ці можливості вкрай потрібні нам, щоб давати відсіч і вражати російські ракетні комплекси, з яких запускають ракети, що тероризують цивільне населення України", - зауважив Буданов.

Також повідомлялось, що радикальні путіністи пропонують знищити Starlink, підірвавши усі супутники на орбіті. Зокрема академік Сергій Глазьєв та олігарх Костянтин Малофєєв заявили, що Росія здатна перерізати канали зв’язку на дні океанів, щоб порушити роботу дата-центрів.

"Starlink – не геостаціонарне угруповання супутників, вони рухаються з величезною швидкістю. Знищити супутники лише над Україною неможливо. Треба бити по всій системі цілком", – написали вони.

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