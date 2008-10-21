Гриценко розповів про основну заслугу нинішньої Конституції Криму

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО вважає основною заслугою чинної Конституції АРК те, що вона зняла суперечності в політико-правових відносинах між офіційним Києвом і Кримом.

«У відносинах між Україною і Кримом була знята гострота політичного протистояння, з`явилося більше визначеності, передбаченості, конструктивності», - відзначив керівник парламенту автономії сьогодні на урочистих зборах, присвячених 10-им роковинам ухвалення Конституції АРК, повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА.

«Ухвалення Основного закону республіки - це гарантія стабільності. І ми сьогодні бачимо, що ті події, які відбуваються в Києві, вони жодним чином не позначаються на суспільно-політичній і соціально-економічній ситуації в Автономній Республіці Крим», - додав А.ГРИЦЕНКО.

Він назвав будь-які спроби провести ревізію повноважень Кримської автономії безперспективними і такими, що дестабілізують відносини центру і автономії. «Я хочу ще раз подякувати Конституційному суду України, який підтвердив виняткове право Верховної Ради АРК вносити зміни й доповнення в Конституцію Криму», - сказав голова ВР Криму.

А.ГРИЦЕНКО відзначив, що повноважень, які сьогодні передбачені Конституцією автономії, цілком достатньо для того, щоб ефективно вирішувати багато питань суспільно-політичного життя півострова і його економічного розвитку.

Довідка УНІАН. Конституція АРК була прийнята 21 жовтня 1998 року на другій сесії Верховної Ради автономії. Її автором був тодішній голова парламенту автономії Леонід ГРАЧ. Основний закон автономії був затверджений законом України від 23 грудня 1998 року.

Конституція АРК була затверджена в ВР України з урахуванням поправки народного депутата Івана ЗАЙЦЯ. У цій поправці йшлося про переваги Конституції України й українського законодавства над положеннями Конституції АРК у разі розбіжностей.