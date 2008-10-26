Половина Сімферополя в неділю була без воды

На Міжгірському водогоні сталася аварія, внаслідок якої половина жителів Сімферополя залишилася сьогодні без води.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Сімферопольської міської ради.

«У ніч на 26 жовтня на Міжгірському водогоні сталася аварія – в районі насосної станції «Жайворонки» розгерметизувалося стикове з`єднання водогону діаметром 1200 мм», - йдеться в повідомленні.

За даними міськради, у результаті аварії припинено подачу води в район Москольця (і на прилеглі вулиці), в мікрорайони Свобода, Загородній, Маршала Жукова, на проспект Перемоги, на вулиці Б.Куна, Бородіна, Кечкеметська, Київська, Куйбишева, Ракетна, Ростовська.

Як повідомив директор міськводоканалу Сергій БОЙЧУК, повністю водопостачання планується відновити до ранку понеділка, 27 жовтня.

Міськводоканал просить вибачення у сімферопольців за незручності.