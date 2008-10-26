Мікроавтобус врізався в поїзд «Сімферополь - Одеса»: є жертви

Одна людина загинула, 2 травмовані внаслідок зіткнення мікроавтобусу з пасажирським поїздом «Сімферополь - Одеса» в Криму.

Як повідомляє прес-служба МНС України, аварія сталася вночі 25-го жовтня на регульованому залізничному переїзді поблизу села Суворово (Армянськ).

«Сталося зіткнення мікроавтобусу „Опель” із пасажирським поїздом «Сімферополь - Одеса». Загинув водій мікроавтобусу, 2 пасажирів мікроавтобусу госпіталізовані до Красноперекопської міськлікарні», - йдеться у повідомленні.

Затримка руху поїзду склала 30 хвилин. Правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровані 169 ДТП, в яких загинули 28 людей і 195 травмовані.