Мікроавтобус врізався в поїзд «Сімферополь - Одеса»: є жертви
11:28, 26 жовтня 2008Крым
0 0
ДТП на регульованому переїзді
Одна людина загинула, 2 травмовані внаслідок зіткнення мікроавтобусу з пасажирським поїздом «Сімферополь - Одеса» в Криму.
Як повідомляє прес-служба МНС України, аварія сталася вночі 25-го жовтня на регульованому залізничному переїзді поблизу села Суворово (Армянськ).
«Сталося зіткнення мікроавтобусу „Опель” із пасажирським поїздом «Сімферополь - Одеса». Загинув водій мікроавтобусу, 2 пасажирів мікроавтобусу госпіталізовані до Красноперекопської міськлікарні», - йдеться у повідомленні.
Затримка руху поїзду склала 30 хвилин. Правоохоронними органами проводиться розслідування.
Всього за добу на території країни зареєстровані 169 ДТП, в яких загинули 28 людей і 195 травмовані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter