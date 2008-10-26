Газ для населення подорожчає

Національна комісія України з регулювання електроенергетики на своєму засіданні прийняла рішення про підвищення на 35% тарифів на газ для населення з 1 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО.

«НКРЕ, як законослухняний орган, була вимушена виконати рішення Ради національної безпеки та оборони України та відповідний указ Президента від 3 жовтня 2008 року щодо підвищення тарифів на газ для населення», - сказав В.КАЛЬЧЕНКО, зазначивши при цьому, що «укази Президента не обговорюються, вони виконуються, рішення РНБО – це закон».

За його словами, згідно з цим указом, Президент вимагає від НКРЕ переглянути порядок формування цін на газ для населення, а саме за умови, якщо природний газ використовується населенням для приготування їжі, а не для опалення житла.

Як зазначив В.КАЛЬЧЕНКО, відповідно до нових затверджених НКРЕ тарифів, роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, складаються за чотирма категоріями споживачів.

Споживачі, які використовують не більше 2,5 тис. кубометрів газу на рік, платитимуть 495 грн. з 1 тис. кубометрів (за наявності газових лічильників – 46,36 коп. з 1 кубометр, враховуючи ПДВ, за відсутності газових лічильників – 53,16 коп.);

друга категорія споживачів за умови споживання природного газу не більше 6 тис. кубометрів на рік в середньому сплачуватиме 737 грн. за 1 тис. кубів (за наявності газових лічильників 1 кубометр газу коштуватиме 73,2 коп., за відсутності лічильника – 80,52 коп.);

третя категорія за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищуватиме 12 тис. кубометрів на рік, в середньому сплачуватиме 1 тис. 502 грн. за 1 тис. кубометрів (за наявності лічильників вартість одного кубометра газу становитиме 1 грн. 49,88 коп., за відсутності газового лічильника – 1 грн. 64,82 коп.);

четверта категорія споживачів, обсяги споживання природного газу якою перевищуватимуть 12 тис. кубометрів на рік, в середньому сплачуватиме за 1 тис. кубометрів 1794 грн. (за наявності газового лічильника 1 кубометр спожитого газу коштуватиме 1 грн. 79,04 коп., за відсутності лічильника – 1 грн. 96,86 коп.).

Коментуючи підвищення тарифів для населення на газ, В.КАЛЬЧЕНКО висловив сподівання, що нові ціни дадуть змогу стабілізувати фінансовий стан НАК «Нафтогаз України».

Керівник НКРЕ також вважає, що до 1 грудня рішення комісії буде затверджено Міністерством юстиції України, а споживачі безпосередньо почнуть сплачувати за новими тарифами з 1 січня наступного року.

Відповідаючи на запитання, чи погоджувався уряд з таким підвищенням цін на газ для населення, В.КАЛЬЧЕНКО сказав: «Позиція уряду була залишити ціни такими, як вони є».

Водночас він зауважив, що НКРЕ залишає за собою право в майбутньому переглядати нову ціну на газ, залежно від того, як і на які цілі цей газ використовується населенням, але підходячи до цього диференційовано та поетапно.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 вересня 2008 року «Про хід виконання рішення РНБОУ від 1 лютого 2008 року «Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і ситуації на ринку природного газу» і стану переговорів щодо умов імпорту російського природного газу для українських споживачів».

Згідно з документом, РНБО рекомендувала Національній комісії регулювання електроенергетики переглянути порядок формування і встановлення роздрібних цін на природний газ для населення шляхом затвердження з 15 жовтня 2008 року лише двох рівнів цін:

а) за умови, що природний газ використовується для приготування їжі та підігріву води і не використовується на опалювання, - 1326 грн. за 1 тис. куб. метрів (з урахуванням сум ПДВ);

б) за умови, що природний газ використовується для опалювання, приготування їжі та підігріву води, - 516 грн. за 1 тис. куб. метрів (з урахуванням сум ПДВ).

Довідка УНІАН. Останнього разу НКРЕ підвищувала роздрібні диференційовані тарифи на газ для населення у серпні, вони набули чинності з 1 вересня 2008 року.