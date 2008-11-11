Крим представляє свій курортний потенціал на виставці у Лондоні

Автономна Республіка Крим представляє свої курортно-туристичні можливості на Всесвітній туристичній виставці «World Travel Market-2008», яка проходить в ці дні в Лондоні (Велика Британія).

Делегацію Криму очолює кримський прем`єр Віктор ПЛАКІДА, повідомив його помічник - прес-секретар Олександр ЗВЄЗДІН.

Виставка World Travel Market (WTM) - одна з головних подій міжнародної індустрії туризму, відзначив прес-секретар глави уряду автономії. «Ця виставка - друга за величиною в Європі. Вона проводиться з 1980 року. Щорічно виставку відвідують близько 50 тисяч чоловік», - розповів О.ЗВЄЗДІН.

За його даними, цього року у виставці беруть участь більш як 5 тисяч компаній з багатьох країн світу. На національному стенді України серед організацій курортно-туристичного і транспортного комплексу представлена, зокрема, експозиція Міністерства курортів і туризму Криму. «Відбудеться презентація можливостей Криму й інвестиційних пропозицій в рекреаційній сфері регіону. Відвідувачі ознайомляться з каталогами кращих маршрутів і турів Криму, сувенірними картами, фотоальбомами, путівниками», - повідомив О.ЗВЄЗДІН.

Делегація Криму планує провести переговори з представниками туркомпаний Великої Британії та низки інших країн.

Довідка. Крим бере участь в міжнародних туристичних виставках у Великій Британії з 2004 року. У 2007 році в рамках виставки WTM була організована презентація курортно-туристичного потенціалу Криму, відбулися переговори з представниками провідних компаній Великої Британії. За даними властей автономії, кількість британських туристів, що відвідали Крим за 9 місяців цього року, збільшилася на 17% в порівнянні з аналогічним періодом 2007 року.