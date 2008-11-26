У Криму спалили прапори націонал-патріотів і Третього рейху (фото)

Кримські прихильники партії «Союз лівих сил» і громадської організації «Громадянський контроль» спалили сьогодні в Сімферополі прапори ряду правих сил, обвинувативши їх у відродженні націонал-фашизму в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, під час акції, яка пройшла перед будівлею Представництва Президента України в Криму, були спалені прапори Конгресу українських націоналістів, Всеукраїнського об`єднання «Свобода», УНСО і прапор Третього рейху зі свастикою.

Кілька десятків пікетників тримали в руках транспаранти «Шухевич – холуй Гитлера!», «Нет оправданию кровавым палачам из «Нахтигаля» и СС «Галичина» і періодично скандували: «Нас дарили – не спросили, мы хотим домой, в Россию!», «Севастополь! Крым! Россия!», «Бандеровцы, вон из Крыма!» тощо.

Сьогодні в Україні «відроджується фашистська ідеологія», «відкриваються музеї радянської окупації», «ставляться пам`ятники Бандері», заявив під час пікету голова Кримської організації «Громадянського контролю» Сергій БАРАНОВ, піддавши різкій критиці «режим ЮЩЕНКА». «Ми прийшли заявити, що Крим – проти бандерівців. Ні - націонал-фашизму в Криму», - сказав С.БАРАНОВ.

У коментарі журналістам він повідомив, що прапори правих сил для акції довелося замовляти в Києві. Кожен прапор, за словами С.БАРАНОВА, обійшовся в суму близько 200 грн.

У телефонному коментарі УНІАН лідер Кримської організації Конгресу українських націоналістів Василь ОВЧАРУК назвав сьогоднішню акцію в Сімферополі «сатанинським зборищем антиукраїнських сил», які «відроджують комуно-фашизм» і не сприймають інші ідеології. «Хай вони (організатори сьогоднішньої акції - УНІАН) не забувають про те, що радвлада і більшовики – це вони відродили фашизм», - сказав В.ОВЧАРУК, додавши, що на світі немає страшнішої сили і ідеології, ніж комуністична.