Для Севастополя субвенція за перебування Чорноморського флоту - рятівна соломинка

У 2009 році 10% бюджету Севастополя складе державна субвенція з держбюджету в рахунок компенсації втрат унаслідок перебування на території міста військових формувань і установ Чорноморського флоту Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на брифінгу для журналістів.

За його інформацією, «попередньо проект бюджету вимальовувався в межах 1 млрд. 42 млн. грн. Грошей у цьому бюджеті вистачає на зарплату, по мінімуму - поточне утримання, оплату за енергоносії, хоча на сьогодні ми до кінця не можемо зрозуміти, за якою ціною буде природний газ».

При цьому голова виконавчої влади міста зіронізував, що «на капітальне будівництво в бюджеті буде виділено аж 1,7 млн. грн. (у 2008 році на капбудівництво в бюджеті міста було виділено в десятки разів більше коштів - УНІАН)». Крім того, як повідомив голова адміністрації, на капітальне будівництво піде близько 20 млн. грн. грошей, РФ, що виділяються урядом на соціально-економічний розвиток міста Севастополя, згідно з раніше підписаними міжурядовими угодами.

«Дякувати Господу, - сказав С.КУНІЦИН, - діє указ Президента України, і нам 100 млн. грн. виділяється за базування в місті ЧФ РФ. Це рятівна для нас соломинка, яка, принаймні, дозволяє нам тримати ситуацію якимсь чином на плаву. Адже 100 млн. грн. для нас дуже істотні, це 10% бюджету».

За словами С.КУНІЦИНА, він уже поставив завдання управлінням земельних ресурсів, економіки і фінансів «у межах не менше 100 млн. грн. сформувати програму соціально-економічного розвитку міста».