Сьогодні – День Автономної Республіки Крим

Сьогодні, 20 січня, відзначаєься День Автономної Республіки Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, 18 років тому – 20 січня 1991 року – відбувся загальний кримський референдум, він був першим в історії СРСР. На референдумі більшість кримчан висловились за відновлення автономного статусу Криму. 12 лютого 1991 року з урахуванням волевиявлення громадян Верховна Рада УРСР прийняла закон про закріплення повноважень республіки на державному рівні.

Президія Верховної Ради Криму і Рада міністрів автономії в поздоровленні з нагоди Дня АРК відзначили: «20 січня 1991 року стало точкою відліку в новітній історії Криму. За 18 років республіка не лише відстояла свій статус, а й переконливо підтвердила свою життєздатність, можливість цивілізованого ефективного вирішення політичних і соціально-економічних питань в ім`я процвітання Криму».