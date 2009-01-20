Президент відзначив кримчан державними нагородами

Президент Віктор ЮЩЕНКО за значний внесок у соціально-економічний, культурний розвиток Криму, вагомі трудові досягнення та з нагоди Дня Автономної Республіки Крим відзначив державними нагородами України працівників ряду підприємств, установ та організацій автономії.

Зокрема, глава держави присвоїв почесні звання «Заслужений працівник культури України» голові правління громадської організації «Болгарський культурний центр «Ізвор» (Сімферополь) Івану АБАЖЕРУ, голові Республіканського товариства німців Криму «Відергебурт», директору Центру німецької мови та культури імені Гьоте (Сімферополь) Юрію ГЕМПЕЛЮ та голові Кримського вірменського товариства, президенту громадської організації «Центр етно-соціальних досліджень» (Сімферополь) Олегу ГАБРІЄЛЯНУ.

Крім того, почесне звання «Заслужений артист України» Президент постановив присвоїти артистці Кримського академічного російського драматичного театру імені М.Горького (Сімферополь) Людмилі ФЕДОРОВІЙ.

В.ЮЩЕНКО також нагородив деяких кримчан орденом «За заслуги» III ступеня, орденом княгині Ольги II ступеня, орденом княгині Ольги III ступеня, медаллю «За працю і звитягу». Повний список тут