Криму обіцяють до 10° тепла

21 січня в Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 1-6° морозу, в Карпатах та на півночі Лівобережжя - до 10° морозу, на узбережжі Криму - 2-7° тепла; вдень - від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, в Криму та півдні Одещини - 5-10° тепла.

У Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі - 1-6° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в середу хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-10 м/с.

Температура вночі - 3-5° морозу, вдень - 0-2° тепла.