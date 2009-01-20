У потягу «Сімферополь-Москва» знайшли наркотики

У пункті контролю «Харків» під час прикордонно-митного контролю в потягу «Сімферополь - Москва» було виявлено 1 кг 614 грамів наркотиків.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар начальника Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, наркотики у 35-річного громадянина України допоміг виявити службовий собака.

Поліетиленові пакунки з марихуаною перевозилися у міжстельовому просторі купе вагону. Пасажира та наркотичну речовину передано до відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Головного управління МВС України в Харківській області.

Розглядається питання про порушення кримінальної справи, повідомив прес-секретар.