Погода в Криму на вихідні
19:00, 30 січня 2009Крым
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Синоптики обіцяють дощі, сніг
В останній день січня синоптики обіцяють у Криму дощ, місцями сильний.
Як повідомили в Українському гідрометцентрі, 31 січня температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
1 лютого (неділя) в Криму опади, місцями ожеледиця.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла. Вітер східний, 7-12 м/с. Місцями пориви 15-20 м/с.
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