Погода в Криму на вихідні

Синоптики обіцяють дощі, сніг

В останній день січня синоптики обіцяють у Криму дощ, місцями сильний. Як повідомили в Українському гідрометцентрі, 31 січня температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. 1 лютого (неділя) в Криму опади, місцями ожеледиця. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла. Вітер східний, 7-12 м/с. Місцями пориви 15-20 м/с.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter