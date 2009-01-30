3,5 мільйонів безробітних буде в Україні на кінець березня

На кінець березня в Україні буде 3,5 млн. безробітних громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

За його словами, цей прогноз експертів не враховує тих, хто нині працює за скороченим робочим днем або перебуває у відпустах за власний рахунок.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що на сьогодні основним завданням для очільників місцевих державних адміністрацій є робота з керівниками підприємств щодо мінімізації кількості громадян, яких звільнятимуть у зв’язку із припиненням роботи підприємств.

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