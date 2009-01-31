У Севастополі на програму адресної допомоги виділено 4,3 млн. грн.

У Севастополі цього року на реалізацію «Програми адресної соціальної підтримки окремих категорій малозабезпечених громадян «Сприяння» на 2009-2013 роки» виділено 4,3 млн. грн.

Про це повідомив журналістам голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ.

За його словами, адресну соціальну допомогу, незважаючи на кризу, буде збільшено, на реалізацію регіональної програми «міськрада ухвалила рішення виділити 4 млн. 300 тис. грн., що на 900 тис. грн. більше, ніж минулого року».

За його словами, цього року в рамках «Програми адресної соціальної підтримки окремих категорій малозабезпечених громадян «Сприяння» на 2009-2013 роки», соціальну допомогу за рахунок коштів міського бюджету одержуватимуть більш як 5 тисяч городян.

Крім того, В.САРАТОВ зазначив, що серед пріоритетних завдань програми - виявлення громадян, які потребують на допомогу у зв`язку з кризовою ситуацією, і створення єдиного інформаційного банку даних одержувачів адресної соціальної допомоги.

Голова міськради також не виключає, що програма «Сприяння» може коригуватися, оскільки можуть знадобитися ще додаткові кошти для захисту севастопольців, які постраждали від кризи.

За даними прес-служби Севастопольської міськради, тільки за два останні роки суму коштів, що виділяються на реалізацію програми «Сприяння», було збільшено більш ніж у два рази. Якщо в 2006 році вона становила 2 млн. 100 тис. грн., то на 2009 рік заплановано 4 млн. 300 тис. грн.

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