Меджліс запросив ПАРЄ до Криму

Голова кримськотатарського Меджлісу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ запросив до Криму представників Парламентської Асамблеї Ради Європи для ознайомлення з конфліктною ситуацією на вулиці Балаклавській у Сімферополі.

Про це повідомили в прес-службі Меджлісу.

За словами першого заступника глави Меджлісу Рефата ЧУБАРОВА, М.ДЖЕМІЛЄВ, який бере участь в роботі сесії ПАРЄ, розповсюдив серед парламентаріїв Ради Європи текст звернення президії Меджлісу «У зв`язку з підготовкою спеціальної озброєної операції зі знесення селища кримських татар "Яни Кирим"» і провів «відповідні консультації про відвідування Криму депутатами ПАРЄ з метою вивчення ситуації на місці».

Р.ЧУБАРОВ також заявив, що стурбованість ситуацією довкола будівель кримських татар по вул. Балаклавській висловлюється в Криму багатьма, зокрема - керівниками автономії. «Ми сподіваємося, що їх участь в переговорному процесі також сприятиме безконфліктному вирішенню даної ситуації», - відзначив, зокрема, перший заступник голови Меджлісу.

Більше про ситуацію

© Під час цитування інформації посилання на УНІАН обов`язкове.