Кабмін прийняв «Артек» на свій баланс

Кабінет міністрів України прийняв на свій баланс Міжнародний дитячий центр «Артек» (Велика Ялта, Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми зробили надзвичайно важливий крок і передали постановою Кабінету міністрів державне підприємство МДЦ «Артек» зі сфери управління Державного управління справами Президента до Кабінету міністрів. Я розумію, що через усю цю бурхливу діяльність, яку веде Секретаріат Президента, не вистачає часу дбати про «Артек», тому дбати про «Артек» від сьогодні буде уряд», - сказала прем`єр-міністр.

Крім того, за її словами, уряд затвердив рішення про те, що охорона підрозділами МВС території «Артеку» здійснюватиметься на безплатній основі. «Мені просто дивно, що до сьогоднішнього дня «Артек» платив навіть за послуги Міністерства внутрішніх справ і, до речі, великі гроші – майже 6 млн. грн. на рік. Я думаю, що так можна було зробити банкротом будь-які підприємства», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

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Керівник Державного управління справами Президента Ігор ТАРАСЮК вважає неможливим зміну форми управління «Артеком» без узгодження з ЮНЕСКО.

«Ми вивчатимемо це питання, адже «Артек» знаходиться під егідою ЮНЕСКО, і на сьогодні ми не можемо змінити форму управління без узгодження з ЮНЕСКО», - таку думку І.ТАРАСЮК висловив журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

У той же час, керівник ДУС Президента зазначив, що решта всіх рішень, прийнятих сьогодні урядом для забезпечення функціонування «Артеку», дасть змогу врегулювати проблеми дитячого центру. «Якщо кошти справді будуть наступного тижня, нас це влаштовує, але все це треба було робити раніше», - додав І.ТАРАСЮК.

На його думку, рішення уряду відповідають указу Президента про забезпечення функціонування МДЦ «Артек».

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