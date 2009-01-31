Уряд прийняв «Артек» на свій баланс
ДУСі не вистачає часу на дитячий центр?
Уряд України прийняв на свій баланс Міжнародний дитячий центр «Артек» (Велика Ялта, Крим).
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу.
«Ми зробили надзвичайно важливий крок і передали постановою Кабінету міністрів державне підприємство МДЦ «Артек» зі сфери управління Державного управління справами Президента до Кабінету міністрів. Я розумію, що через усю цю бурхливу діяльність, яку веде Секретаріат Президента, не вистачає часу дбати про «Артек», тому дбати про «Артек» від сьогодні буде уряд», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Крім того, за її словами, уряд затвердив рішення про те, що охорона підрозділами МВС території «Артеку» і «Молодої гвардії» здійснюватиметься на безплатній основі. «Мені просто дивно, що до сьогоднішнього дня «Артек» платив навіть за послуги Міністерства внутрішніх справ і, до речі, великі гроші – майже 6 млн. грн. на рік. Я думаю, що так можна було зробити банкротом будь-які підприємства», - вважає прем`єр-міністр.
© Під час цитування інформації посилання на УНІАН обов`язкове.