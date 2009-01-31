Уряд прийняв «Артек» на свій баланс

Уряд України прийняв на свій баланс Міжнародний дитячий центр «Артек» (Велика Ялта, Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу.

«Ми зробили надзвичайно важливий крок і передали постановою Кабінету міністрів державне підприємство МДЦ «Артек» зі сфери управління Державного управління справами Президента до Кабінету міністрів. Я розумію, що через усю цю бурхливу діяльність, яку веде Секретаріат Президента, не вистачає часу дбати про «Артек», тому дбати про «Артек» від сьогодні буде уряд», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, уряд затвердив рішення про те, що охорона підрозділами МВС території «Артеку» і «Молодої гвардії» здійснюватиметься на безплатній основі. «Мені просто дивно, що до сьогоднішнього дня «Артек» платив навіть за послуги Міністерства внутрішніх справ і, до речі, великі гроші – майже 6 млн. грн. на рік. Я думаю, що так можна було зробити банкротом будь-які підприємства», - вважає прем`єр-міністр.

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