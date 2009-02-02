Ющенко і Тимошенко спілкуються тільки через телевізор – Литвин

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує, що Президент Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО між собою не спілкуються

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ТВІ в неділю ввечері.

Він зазначив, що “жодного контакту немає. Обмін відбувається через телеекрани”.

В.ЛИТВИН підкреслив, що не знаходять підтримки “всі мої намагання звести Президента і прем’єр-міністра, всі мої діалоги з Президентом і прем’єр-міністром, щоб ми припинили оцю сварку, як погані сусіди, щоб ми виробили підходи до розв’язання проблем”.

Спікер наголосив, що в такій ситуації “Верховна Рада повинна стати центром” і забезпечити розробку комплексу невідкладних дій і контролю за їх втіленням.