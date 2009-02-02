Пенсіонер пристрелив пенсіонера в Криму
13:37, 02 лютого 2009Крым
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Сигнальний пістолет вилучено
64-річний пенсіонер вбив пострілом із сигнального пістолета 72-річного пенсіонера на вулиці у Керчі (Крим).
Як повідомляє прес-служба МВС України, інцидент стався під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв.
У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали пенсіонера через дві години після вбивства. Зброю вилучено.
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