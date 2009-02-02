Пенсіонер пристрелив пенсіонера в Криму

64-річний пенсіонер вбив пострілом із сигнального пістолета 72-річного пенсіонера на вулиці у Керчі (Крим).

Як повідомляє прес-служба МВС України, інцидент стався під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали пенсіонера через дві години після вбивства. Зброю вилучено.