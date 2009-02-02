Депутати побили горщики з мером

Ряд депутатів міської ради Сімферополя звинувачують сімферопольського міського голову-«регіонала» Геннадія БАБЕНКА в тіньовому розподілі земельних ділянок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у поширеному сьогодні на прес-конференції в Сімферополі зверненні депутатів – представників Партії регіонів, Комуністичної партії України, партій «Російський блок» і «Союз», Блоку Юлії Тимошенко і опозиційного блоку «Не так». Опоненти Г.БАБЕНКА стверджують, що на їх боці більшість депутатів міськради, а на боці мера – тільки представники фракції «Курултай-Рух» і Блоку Наталії Вітренко.

«Більшість депутатів ради останніми місяцями намагаються зламати «тіньову схему» рішення багатьох проблем міста, що склалася, перш за все, в питаннях землекористування. Г.БАБЕНКО цілеспрямовано протидіє зусиллям депутатів зі створення прозорої схеми надання земельних ділянок, внаслідок чого міський бюджет недоотримує мільйони гривень», - підкреслюється у зверненні. На думку його авторів, «фактично йде «дерибан» міської землі і бюджету на користь невеликої групи оточення Г.БАБЕНКА».

Як заявив на прес-конференції один зі співголів фракції «Блок За Януковича!» у Сімферопольській міськраді Борис ФРОТМАН, депутати для створення прозорої схеми виділення землі «запропонували внести зміни до складу земельної комісії і змінити її керівництво». Б.ФРОТМАН додав, що ніхто не зможе перешкодити депутатам зробити це.

Зі свого боку, мер Сімферополя на екстрено скликаній прес-конференції спростував звинувачення в «дерибані». Г.БАБЕНКО заявив, що нинішній склад міськради намагається навести лад у земельній сфері, тоді як минуле скликання, в якому були і деякі депутати, що є сьогодні його супротивниками, «дерибанило» землю.

Г.БАБЕНКО також заявив, що його опоненти хочуть внести зміни до складу земельної комісії з єдиною метою – призначити її головою депутата з фракції Блок «За Януковича!» Володимира ЖИВИЦЮ. «ЖИВИЦЯ ж без землі спати не може!», - сказав мер Сімферополя.

Г.БАБЕНКО також заявив, що Б.ФРОТМАНОМ і В.ЖИВИЦЕЮ керує БЮТ, який за допомогою цих людей «громить» його.

Мер Сімферополя стверджує, що більшість депутатів міськради на його боці, а не на боці опонентів.