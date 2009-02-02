Ющенко розповів, як треба фінансувати «Артек»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звинувачує уряд у відмові вчасно профінансувати Міжнародний дитячий центр «Артек» у 2009 році й закликає вищі органи влади фінансувати табір рівними частками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

Вона зазначила, що Президент підтримує рішення уряду про початок фінансування «Артеку», однак нагадує, що 27 листопада 2008 року він видав указ про функціонування і розвиток дитячого центру, згідно з яким уряд мав профінансувати табір у 2009 році. Однак, наголосила І.ВАННИКОВА, указ не було виконано вчасно, і на 2009 рік уряд не передбачив кошти на фінансування табору.

Прес-секретар Президента зазначила, що, на думку В.ЮЩЕНКА, справедливо було б рятувати табір усім гілкам влади.

При цьому вона зауважила, що у даний час розподіл коштів на фінансування МДЦ відбувається таким чином: 15 млн. грн. виділяє Секретаріат Президента (Державне управління справами – УНІАН), а решта 45 млн. грн. фінансується з коштів платників податків, тобто за рахунок дефіциту держбюджету.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, на думку Президента, «якщо влада дійсно прагне допомогти «Артеку», було б логічно розподілити видатки у рівних частках: по 20 млн. грн. від уряду, Верховної Ради та Президента».

Як повідомляв УНІАН, керівництво «Артеку» заявляло, що в державному бюджеті України на 2009 рік не передбачено фінансування на утримання центру. Вже три місяці працівникам відомого на весь світ дитячого табору не платять заробітну плату. Ходять чутки про майбутні масові звільнення. Крім того, керівництво «Артеку» заявляє про постійні спроби захоплення земель дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.

30 січня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд забезпечить функціонування «Артеку» за рахунок перерозподілу витрат на утримання Президента і його Секретаріату.

31 січня уряд схвалив зміни до державного бюджету на 2009 рік про виділення 60 млн. грн. на придбання путівок до «Артеку» і виділив з резервного фонду 35 млн. грн. на забезпечення центру.

Крім того, уряд передав МДЦ «Артек» зі сфери управління Державного управління справами Президента в сферу управління Кабінету міністрів.

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