Архітектурне управління МДА припинило антиконкурентні дії

Севастопольське міське відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) припинило антиконкурентні дії Управління міськбудівництва та архітектури Севастопольської міської державної адміністрації.

Як з’ясувало відділення, орган місцевого самоврядування прийняв рішення, яким делегував комунальному підприємству "Муніципальне житло" функції управління міськбудівництва та архітектури як робочого органу з регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами.

В ході розгляду справи Управління міськбудівництва визнало та припинило порушення. "Відтак повноваження щодо оформлення дозвільної документації на рекламу здійснює лише управління", - йдеться у повідомленні АМКУ.