Мер Сімферополя заявляє, що не допустить кровопролиття

Сімферопольський міський голова Геннадій БАБЕНКО виступає категорично проти «кровопролитного» звільнення ділянки землі на

вулиці Балаклавській, самовільно зайнятій учасниками так званих «полян протесту» з числа кримських татар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.БАБЕНКО заявив сьогодні журналістам у Сімферополі.

За словами Г.БАБЕНКА, земельні захоплення – «страшна справа», проблему вирішувати необхідно, але це треба робити «миролюбно». «Можливо, буде знайдений якійсь інший вихід, усе має бути, на мій погляд, миролюбно», – сказав міський голова.

Він нагадав, що на захопленій земельній ділянці вже побудована мечеть, яку в разі знесення напевно захищатимуть кримські мусульмани. «Там стоїть мечеть, а зараз уявіть, людина, яка прийшла в мечеть, помолилася, вона захищатиме мечеть? Захищатиме. Вона захищатиме до останнього. Отже, кров проллється? Проллється. І проллється кров і кримських татар, і правоохоронців. Хто буде винен? Мер міста, адже допустив. А я цього якраз і не хочу», – підкреслив Г.БАБЕНКО.

«Я робитиму все, щоб у нашому місті кров не пролилася», – додав мер.

На його думку, до розмови про знесення будов на вул. Балаклавській треба повертатися тоді, коли «на найвищому рівні» будуть прийняті якісь рішення з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт виник навколо 8 га землі. Земля раніше належала Міністерству оборони, яке планувало передати її Сімферополю. На цій території кілька комерційних фірм планували звести багатоповерхівки, проте територію в 2006 році захопили учасники «полян протесту». 80 сімей кримських татар зараз облаштовуються на ділянці – будують житло і звели мечеть, все це вони назвали селищем «Новий Крим». Меджліс заявляє про підготовку «збройної спецоперації» зі знесення будов кримських татар.

Міліція Криму запевняє, що про спецоперацію не йдеться, а передбачається знесення самобудів за рішеннями суду, які треба виконувати. Міністерство юстиції України підкреслило, що згідно із законом у разі невиконання рішень судів у добровільному порядку вони підлягають примусовому виконанню. Цим займається Держвиконавча служба, що входить у систему органів Мінюсту. Держвиконавці в разу потреби залучають працівників органів внутрішніх справ у порядку, встановленому законодавством.

Меджліс запросив представників ПАРЄ до Криму для ознайомлення із ситуацією, що склалася.

Довідка УНІАН. У січні і листопаді 2007 року на вулиці Балаклавській відбулися зіткнення через землю між учасниками «полян протесту» і представниками фірми-забудовника.

За офіційними даними, площа самозахоплень у Криму становить 1300 гектарів.

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