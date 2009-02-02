Податок на автівки обіцяють понизити

Уряд пропонує диференціювати і скоротити транспортні збори на автомобілі з об`ємом двигуна від 2,2 до 3 літрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на нараді в Кабінеті міністрів з питань транспортного збору для власників автомобілів.

«Необхідно розробити такий законопроект, який усе поставить на свої місця, як це планував уряд. Йдеться про збільшення податку для власників транспортних засобів, особливо дорогих і престижних машин, щоб це не стосувалося середнього класу, бідних людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр уточнила, що уряд при внесенні відповідного законопроекту на розгляд парламенту в грудні 2008 року переслідував мету збільшити транспортний збір для власників дорогих машин, які є предметів розкоші.

«Але, на жаль, після роботи в профільних комітетах Верховної Ради депутатським корпусом з голосу з незрозумілих обставин понавносили в цей законопроект стільки змін і доповнень, і стільки абсолютно непрорахованих пропозицій, що на виході вийшов закон, який ущемляє інтереси малих і середніх підприємців, середнього класу і навіть найбідніших людей», - пояснила вона.

У свою чергу, голова Державного комітету з регуляторної політики і підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ уточнила, що транспортний збір на автомобілі з об`ємом двигуна від 2201 кубічного сантиметра до 2500 кубічних сантиметрів планується скоротити із 75 до 20 грн. за 100 кубічних сантиметрів. На автомобілі з об`ємом двигуна від 2501 кубічний сантиметр до 3000 кубічних сантиметрів – з 75 до 50 грн. за 100 кубічних сантиметрів. На машини з об`ємом двигуна від 3001 і вище – зі 120 до 80 грн. за 100 кубічних сантиметрів. При цьому для автомобілів старше 8 років у категоріях об`єму двигуна від 2500 до 3000 кубічних сантиметрів, а також від 3001 кубічного сантиметра і вище використовуватиметься ставка за коефіцієнтом 0,7, а це означає, що власники таких машин платитимуть 70% від розміру встановленої ставки.

«Ми чекаємо, що прийняття такого законопроекту дасть змогу додатково одержати до бюджету близько 400 млн. грн.», - сказала О.КУЖЕЛЬ.

При цьому голова Держкомпідприємництва підкреслила, що запропоновані ставки узгоджені і підтримані Радою підприємців.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Верховна Рада прийняла закон, який збільшує податок з власників транспортних засобів, зокрема при першій реєстрації, у 5-10 разів.

© Під час цитування інформації посилання на УНІАН обов`язкове.