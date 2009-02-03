УНП вимагає відставки міністра освіти Криму

Кримська організація Української народної партії (УНП) вимагає негайної відставки міністра освіти автономії Валерія ЛАВРОВА.

Голова кримської УНП Олег ФОМУШКІН назвав «відвертою політичної провокацією, що має на меті зірвати процес впровадження єдиної системи тестування випускників шкіл в усіх регіонах України» заяву В.ЛАВРОВА про те, що «згідно з рекомендаціями Міністерства освіти України тести в школах півострова не перекладатимуться українською мовою».

О.ФОМУШКІН розцінив поведінку В.ЛАВРОВА як «саботаж, відмову виконувати рішення вищого керівництва». «Якщо державний чиновник не згоден з державною політикою у сфері освіти чи не може виконувати рішення центрального керівництва, йому не місце у системі виконавчої влади, він повинен подати у відставку», – підкреслив голова Кримської організації УНП, слова якого цитує прес-служба партії.

О.ФОМУШКІН заявив, що «абсолютна більшість випускників кримських шкіл продовжує своє навчання в Україні, де також навчання буде проводитися за єдиною програмою, а більшість предметів викладаються державною мовою». «Тому, такий демарш має не лише політичне підґрунтя, але й суто освітянське, – діти будуть відірвані від загальнодержавної системи освіти», – наголосив він.

«Таким чином, Міністерство освіти Криму не лише хоче навічно перетворити півострів у «повністю русифікований заповідник» відірваний від решти України, але й зробити кримських дітей окремими «білими воронами», котрі вчаться, здають тестування за власними правилами, які не визнають більшість вищих навчальних закладів держави», – зазначив представник УНП.