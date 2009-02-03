У Криму викрили посадовців управління будівництва при Радміні
13:06, 03 лютого 2009Крым
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Бюджетні кошти не за призначенням
Правоохоронцями викрито посадових осіб Головного управління капітального будівництва при Раді міністрів Криму.
Як повідомляє прес-служба МВС України, у 2006 році посадовці використали не за призначенням 410 тисяч гривень бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з газифікації амбулаторії в одному із сіл Чорноморського району Криму. "Фактично кошти були використані на проведення реконструкції приміщення амбулаторії", - йдеться у повідомленні.
Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.210 (порушення законодавства про бюджетну систему) Кримінального кодексу України.
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