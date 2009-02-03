Рада відновила бюджетне фінансування «Артеку»

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про невідкладні заходи щодо державної підтримки Міжнародного дитячого центру «Артек» та Державного підприємства «Український державний центр «Молода гвардія».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосував 361 народний депутат із 439 зареєстрованих у сесійній залі.

Даною постановою передбачено відновити бюджетне фінансування цих центрів. Передбачено фінансування «Артеку» за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на оздоровлення дітей з розрахунку на 15 тис. дітей. Також передбачені кошти для проведення комплексної реконструкції та оснащення сучасними технічними засобами «Артека» та «Молодої гвардії».

В постанові передбачено вирішення питання щодо підпорядкування міжнародного дитячого центру «Артек» Кабінету міністрів України.

Парламент доручив Генеральній прокуратурі здійснити перевірку зміни форми власності у цих дитячих оздоровчих закладах.

Постановою рекомендовано уряду невідкладно розробити і подати до парламенту проект загальнодержавної програми розвитку «Артека» та «Молодої гвардії».

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту постанови, для державного замовлення дитячих путівок необхідно 60 млн. грн., для реконструкції, часткового технічного переоснащення «Артеку» - 30 млн. грн., і для «Молодої гвардії» - 10 млн. грн.