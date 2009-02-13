Україна переживає економічний шок, кажуть у Standard & Poor`s

За песимістичним прогнозом, частка проблемних активів в українських банках може сягнути 35-50%.

Про це йдеться в повідомленні Standard & Poor`s (S&P), переданому агентству УНІАН.

S&P відзначає швидке зростання проблемних і «поганих» позик, як на корпоративному, так і на роздрібному напрямах кредитування. За оцінками рейтингового агентства, частка позик з ознаками проблемної (зокрема реструктурованих) у сукупному обсягу позик, виданих українськими банками, швидко наближається до позначки 20% і збирається її переступити.

«Згідно з найпесимістичнішим сценарієм, складеним нами для України, частка валових проблемних активів (ВПА) може сягнути 35-50%. Погіршення якості активів пов`язане із загальним економічним шоком, що його переживає Україна, як експортером сировини (впали як обсяги товарів, що вивозилися, так і ціни на них), неможливістю отримання кредитів на рефінансування в корпоративному секторі і тим, що більш як 50% сукупного кредитного портфеля українських банків становлять валютні позики», - повідомляє S&P.

У своєму повідомленні рейтингове агентство наголошує, що за ситуації, коли курс гривні впав більш ніж на 60% порівняно з піковим рівнем, що мав місце в першому півріччі 2008 р., приватні особи і компанії України зазнають великих труднощів, сплачуючи взяті валютні кредити. «Ми очікуємо, що труднощі із залученням депозитів і розміщенням боргових інструментів продовжуватимуть обмежувати можливості рефінансування. Це особливо стосується банків, які мають великі іноземні боргові зобов`язання, що підлягають погашенню в 2009 р.», - говорять в S&P.