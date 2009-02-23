Вінницькі правозахисники закликають до відставки Луценка

Вінницька правозахисна група закликає до негайної відставки міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА у зв`язку із нападом співробітників "Беркуту" на кримську родину.

Про це йдеться у заяві ВПГ, текст якої передано агентству УНІАН.

"Зухвалий напад співробітників кримського "Беркуту" на родину українських громадян в селищі Мирне Сімферопольського району АРК, який тепер міліцейські піарщики намагаються видати за "прикру помилку", став логічним продовженням традиції зухвалої брутальної безкарності, що плекає серед підлеглих усіх рівнів міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО", - заявляють вінницькі правозахисники.

На думку Вінницької правозахисної групи, українська міліція перетворилася із правоохоронного органу на фактор загрози життю і здоров‘ю мільйонів українців.

Як зазначає ВПГ, міліція "регулярно застосовує катування та жорстоке поводження, протиправно перешкоджає мирним зібранням громадян, "кришує" такі найнебезпечніші злочинні бізнеси, як нелегальна міграція, наркоторгівля, проституція".

При цьому, стверджують правозахисники, попри політичні та бізнес-конфлікти керівників МВС та Генеральної прокуратури України "міліція залишається "з прокурорськими", коли йдеться про уникнення відповідальності за порушення прав людини, незаконне насильство, повернення біженців до країн походження, фальсифікації матеріалів кримінальних справ". "Все це красномовно свідчить, що українські правоохоронні органи активно виступають єдиним фронтом проти власних громадян", - заявляють правозахисники.

Вінницька правозахисна група звертається до Уповноваженого ВР України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням про невідкладне відкриття провадження Уповноваженого за фактом нападу організованої групи співробітників МВС на мирну родину в Криму.

Також правозахисники закликають Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин ВР України ініціювати підготовку та проведення парламентських слухань "Причини порушень прав людини правоохоронними органами України та шляхи їхнього подолання".

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Меджліс кримськотатарського народу поширив заяву про напад працівників спецпідрозділу "Беркут" на сім`ю кримських татар у селищі Мирне Сімферопольського району Криму.

Відділ зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Криму заявив, що міліція не мала наміру нападати на сім`ю, а проводила операцію із затримання злочинця, який перебуває в розшуку. Керівництво кримського главку міліції попросило вибачення у постраждалого та членів його сім`ї, а також пообіцяло компенсувати всі завдані збитки.