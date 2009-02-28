Міськрада Севастополя підтримала заклик Кравчука до Ющенка

Севастопольська міська рада, розглянувши сьогодні на позачерговому засіданні сесії суспільно-політичну та економічну ситуацію в країні і в Севастополі, вирішила «підтримати звернення першого Президента незалежної України Леоніда КРАВЧУКА до нинішнього глави держави Віктора ЮЩЕНКА із закликом добровільно піти у відставку».

Як передає кореспондент УНІАН, своє рішення депутати пояснюють наявною політичною й економічною ситуацією. Крім того, депутати закликали своїх колег в областях і містах України також підтримати звернення Л.КРАВЧУКА до В.ЮЩЕНКА. Як, зокрема, наголошується в тексті прийнятого на сесії звернення, «в той час, коли країна перебуває у важкій ситуації, Президент не приділяє увагу вирішенню цих проблем, і за чотири роки правління окрім дестабілізації ситуації в країні не зроблено нічого. Постійна зміна урядів, яких за ці роки було чотири, двічі було розпущено Верховну Раду України. Країна постійно перебуває у вирі політичної війни».

На думку депутатського корпусу, «такого безладу в Україні, як зараз, ще не було, не було такого страху перед завтрашнім днем, такого розчарування у владі, і в цьому найбільша провина вищого керівництва країни». Тому, як вважають севастопольські депутати, «справжній патріотизм глави держави у разі колапсу влади полягає також і в тому, щоб глибоко зрозуміти ситуацію, власну позицію й прийняти відповідальне рішення - піти у відставку». На їхню думку, «такий крок може зупинити хвилю проблем, заспокоїти суспільство, відкрити надію на реальний вихід із кризи».

Заступник голови міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ, який із трибуни сесії закликав депутатів не приймати подібні «незаконні рішення», в інтерв`ю УНІАН також підкреслив: «міська державна адміністрація вважає дані рішення, по-перше, незаконними, оскільки вони виходять за рамки повноважень міськради, а по-друге, не адекватними тим викликам, які стоять сьогодні в тому числі й перед органами місцевого самоврядування, а також абсолютно неприпустимим, оскільки вони не сприяють розв’язанню ситуації, зокрема в місті, а намагаються загнати її в ще більшу безвихідь». На думку Д.БАЗІВА, «замість того, щоб подумати, як зменшити податковий прес, шляхом, можливо, перегляду місцевих ставок податків для місцевого бізнесу, або ухвалення рішень, спрямованих на посилення соціального захисту населення, депутатська енергія витрачається на ухвалення абсолютно порожніх політичних рішень, які, як мильний пузир, ніякої корисної дії за собою не мають».

Як додав віце-губернатор, окремі виступи депутатів, у яких містилася оцінка діяльності Президента В.ЮЩЕНКА, «з огляду етики були просто неприпустимі». «Подібні образливі випади абсолютно неприпустимі, і я думаю, що зокрема правоохоронні органи повинні вивчити питання на предмет притягання до відповідальності осіб, які займаються образою символів держави, одним із яких є Президент України», - сказав Д.БАЗІВ.