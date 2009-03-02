Росія хоче запобігти НС в місцях дислокації Чорноморського флоту

Росія пропонує про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків в місцях дислокації російського Чорноморського флоту на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Василь КИРИЛИЧ, інформуючи про підсумки робочої зустрічі українських і російських експертів з обговорення питань, пов’язаних з функціонування ЧФ РФ та його перебуванням на території України, яка відбулась в Києві 25-26 лютого.

За словами В.КИРИЛИЧА, позитивним є те, що укладення цієї угоди на міжурядовому рівні дозволить врегулювати весь комплекс можливих проблемних питань і дасть правові підстави для включення до її тексту положень щодо проведення інспекцій військових об’єктів, в яких зберігаються вибухові і хімічні речовини.

Речник МЗС повідомив, що в ході зустрічі сторони також обговорили концептуальні засади розробки угоди про дії сторін в разі загрози виникнення кризової ситуації, пов’язаної з використанням об’єктів ЧФ РФ, що дислокується на території України.

Однак, зазначив В.КИРИЛИЧ, конкретних результатів в розробці угоди не було досягнуто.