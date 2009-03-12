У Чорноморському районі розтратили кошти на житло для депортованих
90 тис. грн. «у придане» від держави
Прокуратурою Чорноморського району Криму порушено кримінальну справу за фактом розтрати 90 тисяч бюджетних гривень, виділених на придбання житла для депортованих громадян.
Як повідомляє прес-служба прокуратури, Чорноморська райдержадміністрація, отримавши в 2008 році на придбання житла 150 тисяч гривень, купила черговиці квартиру. «Виявилось, що продавець є цивільним чоловіком жінки і що мешкають вони спільно вже понад десять років, тобто після угоди вони просто поміняли місце мешкання, стали жити не в його, а в її будинку, при цьому отримавши 90 тисяч гривень «у придане» від держави», - йдеться у повідомленні.
Прокуратура побачила порушення в тому, що будинок куплено без проведення тендеру.
Дії чиновників РДА кваліфіковано за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України. З`ясовуються всі обставини злочину.