Тимошенко просять написати Путіну про борги Чорноморського флоту Російської Федерації

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН сподівається, що голова Кабінету Міністрів України Юлія ТИМОШЕНКО звернеться до Уряду Російської Федерації з питання боргів Чорноморського флоту РФ перед Пенсійним фондом України.

Як передає кореспондент УНІАН, С.КУНІЦИН з цього приводу, зокрема, відзначив: «Ми повинні написати від прем`єр-міністра листа, щоб наш керівник уряду звернулася - це питання міжнародного порядку - до міністра оборони й до уряду Російської Федерації, оскільки заборгованість ЧФ РФ в ПФУ зросла з 3,4 млн. грн. до 3,6 млн. грн. І це з 10 млн. грн. загальної пенсійної недоплати по місту».

Як додав голова міста, керівництво міської адміністрації вже надсилало відповідного листа командуючому ЧФ РФ, а в Уряд РФ «ми безпосередньо не можемо звертатися, давайте через уряд України звернемося до прем`єра РФ, щоб шукали варіанти. Бо це вже непристойна сума».

Як додав С.КУНІЦИН, «плюс на ЧФ РФ 1,4 млн. грн. заборгованості з виплати зарплати, і про це також треба ставити питання». Крім того, як сказав голова адміністрації, «там під 1 тис. осіб виставляється на ринок праці (подані ЧФ РФ до міського центру зайнятості у списках на звільнення - УНІАН). Мало того, що вони викидаються, вони ж перестають бути платниками прибуткового, пенсійного й інших платежів».