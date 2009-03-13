Крим виділив 2,5 млн. грн. на соціальну підтримку інвалідів

Рада міністрів Криму затвердила порядок розподілу 2 млн. 547,6 тис. грн. з бюджету автономії бюджетам міст і районів на заходи соціальної підтримки інвалідів та малозабезпечених громадян 2009 року.

Як повідомили у прес-службі кримського уряду, заходи затверджено відповідно до республіканської програми з поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту літніх людей та інвалідів на 2007-2012 роки.

Кошти буде витрачено на надання адресної матеріальної допомоги непрацездатним громадянам, оздоровлення інвалідів і ветеранів та інші види адресної допомоги малозабезпеченим.

Виконкомам міських рад, районним державним адміністраціям у Криму рекомендовано затвердити в регіонах заходи соціальної підтримки.